Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги

С 2004 года известный музыкант и продюсер Евгений Морозов проводит в Дубае циклы вечеров русской популярной музыки «Русские сезоны». 4 и 5 января 2018 года здесь выступал Валерий Меладзе, а 7 января — Стас Михайлов.