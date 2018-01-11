Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги

За 14 лет на площадках «Русских сезонов в Дубае» побывали практически все звёзды российской эстрады. Среди них: Валерия, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Земфира, Вера Брежнева, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Николай Носков, Елена Ваенга и многие другие.
На эксклюзивных музыкальных мероприятиях «Русских сезонов» всегда царит уютная и доброжелательная атмосфера. Артист и зрители находятся в одной компании — вместе танцуют, делают памятные фотоснимки и даже выбирают репертуар вечера. Артисты всегда с радостью выполняют пожелания публики. Так Валерий Меладзе, самый популярный артист «Русских сезонов», два вечера подряд собиравший полный зал, устроил среди зрителей конкурс на выбор любимой песни.
Рождественский концерт Стаса Михайлова закончился настоящей феерией – разгорячённые зрители собрались на сцене, чтобы станцевать с артистом и вместе исполнить любимые хиты! Те, кого не смогла вместить сцена, танцевали на местах и долго не отпускали любимого артиста! Все цветы, которые во время концертов можно было приобрести в отеле и округе были раскуплены.
После выступлений, каждый гость смог сделать желанное фото с артистами на память о грандиозном музыкальном вечере!
В числе гостей всегда бывают известные личности. Новогодние концерты посетили певицы Алсу с супругом Яном Абрамовым и Инна Маликова.
В этом году на «Русские сезоны в Дубае» были приглашены и победители фотоконкурса «Грущу в Дубай хочу» от организатора концертов — компании M PREMIERE. Трое счастливцев провели незабываемые новогодние каникулы в Дубае — получили возможность ознакомиться с удивительными городскими достопримечательностями и искупаться в Персидском заливе.
Одного из победителей конкурса «Грущу в Дубай хочу» выбрала народная Бабушка Яга, которую в России многие знают как Галамартовну. Позже она встречала гостей на красной дорожке и одарила Валерия Меладзе и Стаса Михайлова эксклюзивными игрушками — своей мини-копией, которая очень понравилась артистам.
Ежегодно на «Русские сезоны в Дубае» стремятся попасть зрители, неравнодушные к российской популярной музыке. Благодаря теплому климату и безвизовому режиму россияне всё чаще выбирают Объединенные Арабские Эмираты для отдыха. А компания M PREMIERE под руководством Евгения Морозова делает все возможное для того, чтобы отпуск в Дубае для наших соотечественников был по-настоящему весёлым и запоминающимся.
Больше фото с фестиваля "Русские сезоны в Дубае" смотрите в нашей галерее по ссылке: