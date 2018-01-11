Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги

Сегодня, 09:47
С 2004 года известный музыкант и продюсер Евгений Морозов проводит в Дубае циклы вечеров русской популярной музыки «Русские сезоны». 4 и 5 января 2018 года здесь выступал Валерий Меладзе, а 7 января — Стас Михайлов.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги
Рождественские концерты прошли в красивом и уютном зале Al Falak, расположенном на 27 этаже отеля Burj Al Arab (известного как «Парус»).

За 14 лет на площадках «Русских сезонов в Дубае» побывали практически все звёзды российской эстрады. Среди них: Валерия, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Земфира, Вера Брежнева, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Николай Носков, Елена Ваенга и многие другие.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги


На эксклюзивных музыкальных мероприятиях «Русских сезонов» всегда царит уютная и доброжелательная атмосфера. Артист и зрители находятся в одной компании — вместе танцуют, делают памятные фотоснимки и даже выбирают репертуар вечера. Артисты всегда с радостью выполняют пожелания публики. Так Валерий Меладзе, самый популярный артист «Русских сезонов», два вечера подряд собиравший полный зал, устроил среди зрителей конкурс на выбор любимой песни.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги


Рождественский концерт Стаса Михайлова закончился настоящей феерией – разгорячённые зрители собрались на сцене, чтобы станцевать с артистом и вместе исполнить любимые хиты! Те, кого не смогла вместить сцена, танцевали на местах и долго не отпускали любимого артиста! Все цветы, которые во время концертов можно было приобрести в отеле и округе были раскуплены.
После выступлений, каждый гость смог сделать желанное фото с артистами на память о грандиозном музыкальном вечере!
В числе гостей всегда бывают известные личности. Новогодние концерты посетили певицы Алсу с супругом Яном Абрамовым и Инна Маликова.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги


В этом году на «Русские сезоны в Дубае» были приглашены и победители фотоконкурса «Грущу в Дубай хочу» от организатора концертов — компании M PREMIERE. Трое счастливцев провели незабываемые новогодние каникулы в Дубае — получили возможность ознакомиться с удивительными городскими достопримечательностями и искупаться в Персидском заливе.

Одного из победителей конкурса «Грущу в Дубай хочу» выбрала народная Бабушка Яга, которую в России многие знают как Галамартовну. Позже она встречала гостей на красной дорожке и одарила Валерия Меладзе и Стаса Михайлова эксклюзивными игрушками — своей мини-копией, которая очень понравилась артистам.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги


Ежегодно на «Русские сезоны в Дубае» стремятся попасть зрители, неравнодушные к российской популярной музыке. Благодаря теплому климату и безвизовому режиму россияне всё чаще выбирают Объединенные Арабские Эмираты для отдыха. А компания M PREMIERE под руководством Евгения Морозова делает все возможное для того, чтобы отпуск в Дубае для наших соотечественников был по-настоящему весёлым и запоминающимся.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги


Больше фото с фестиваля "Русские сезоны в Дубае" смотрите в нашей галерее по ссылке:

Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги

← Юлию Проскурякову в купальнике жестко... Ани Лорак восхитила совместным снимко... →

Ключевые слова: Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Русские сезоны в Дубае

Количество просмотров: 3 237
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Инстаграмщики проведут отпуск в Дубаи в компании Бабы Яги и Валерия Меладзе
Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»
Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил!
Показ Валентина Юдашкина Путешествие в Африку
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy Телеведущая Алёна Водонаева снялась для журнала Playboy - однако желаемого эффекта ей достичь не удалось.
Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash Бывшие солисты популярной группы "Smash!!" Сергей Лазарев и Влад Топалов наладили отношения после многолетней вражды.
Ани Лорак восхитила совместным снимком с подросшей дочерью Популярная певица Ани Лорак является активным пользователем Сети и часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни.
Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги С 2004 года известный музыкант и продюсер Евгений Морозов проводит в Дубае циклы вечеров русской популярной музыки «Русские сезоны». 4 и 5 января 2018 года здесь выступал Валерий Меладзе, а 7 января — Стас Михайлов.
Юлию Проскурякову в купальнике жестко раскритиковали за неидеальное тело Практически каждая фотография Юлии Проскуряковой подвергается жесткой критике со стороны ее подписчиков, но певица старается не обращать внимания на злостные комментарии.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.