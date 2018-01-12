Алексей Панин набрал штрафов на сумму 250 тыся рублей

Недавно же стало известно о том, что актер набрал штрафов за нарушение правил дорожного движения в сумме 250 тысяч рублей.«У Леши был тяжелый период, – делится друг Владимир с журналистами "СтарХита". – Сначала бывшая жена Юля пыталась отнять дочку Нюсю, следом с девушкой Ольгой расстался… На нервах и давил на педаль газа. Да и движение у нас такое: то пробки его задерживают, и потом он несется на полной скорости, то просто не замечает знаки. Накопилось больше 100 квитанций. Надеюсь, скоро он погасит долг. Все-таки постоянно участвует в новых проектах, деньги водятся».Сам Алексей отказывается от комментариев по этому поводу.«Лучше спрашивайте у тех, кто любит поговорить на эту тему, – ответил актер. – Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду».Напомним, что накануне же мы писали о том, что Панин закрутил новый роман с некой Екатериной Михалицкой, с которой он теперь делится совместными фотографиями.