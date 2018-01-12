Максим Фадеев прокомментировал новость о своей помолвке с Наргиз Закировой

«Информация касаемо меня и Наргиз, что я сделал ей предложение, это все вранье и ложь. Я действительно подарил ей кольцо. Эти кольца мы дарим всем нашим артистам, которых мы считаем своей семье. Оно сделано из чистого золота и на него нанесены определенные знаки, символы, которые что-то значат. Они не являются секретными, можем показать и рассказать о них», - делится продюсер.
Фолловеры поддержали знаменитость, заявив, что верят его словам, и нет ничего предосудительного в том, чтобы подарить знакомой кольцо. Конечно, с этим я не совсем соглашусь.