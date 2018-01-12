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Максим Фадеев прокомментировал новость о своей помолвке с Наргиз Закировой

Сегодня, 08:16
Некоторое время назад в Сети одной из главных тем для обсуждений стала возможная помолвка известного продюсера Максима Фадеева и певицы Наргиз Закировой.

Максим Фадеев прокомментировал новость о своей помолвке с Наргиз Закировой
Такой вывод был сделан после публикации фотографии, на которой Максим надевает исполнительнице золотое кольцо на палец. И вот лишь сейчас Фадеев решил ответить на эти слухи.

Максим Фадеев прокомментировал новость о своей помолвке с Наргиз Закировой


«Информация касаемо меня и Наргиз, что я сделал ей предложение, это все вранье и ложь. Я действительно подарил ей кольцо. Эти кольца мы дарим всем нашим артистам, которых мы считаем своей семье. Оно сделано из чистого золота и на него нанесены определенные знаки, символы, которые что-то значат. Они не являются секретными, можем показать и рассказать о них», - делится продюсер.

Фолловеры поддержали знаменитость, заявив, что верят его словам, и нет ничего предосудительного в том, чтобы подарить знакомой кольцо. Конечно, с этим я не совсем соглашусь.

Максим Фадеев прокомментировал новость о своей помолвке с Наргиз Закировой

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Ключевые слова: Максим Фадеев, Наргиз Закирова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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