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Фанаты выдвигают предположения о том, кто же станет новой ведущей "Дома-2"

Сегодня, 13:09
В конце прошлого года стало известно о том, что Катя Жужа решила покинуть телепроект "Дом-2", где была одной из ведущих.

Фанаты выдвигают предположения о том, кто же станет новой ведущей "Дома-2"
Катя сообщила о том, что на этом настоял ее новый возлюбленный, который редко видел любимую из-за ее постоянных отъездов. Теперь же в Сети идут активные обсуждения того, кто же займет место Кати Жужи на главной телестройке страны.

Фанаты выдвигают предположения о том, кто же станет новой ведущей "Дома-2"


Главными претендентками, по мнению фанатов реалити-шоу, стали Марина Африкантова и Тата Блюменкранц. Обе девушки уже довольно давно на периметре, и поэтому заслуживают занять вакантное место, так считают поклонники.

Фанаты выдвигают предположения о том, кто же станет новой ведущей "Дома-2"

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Ключевые слова: Катя Жужа, Дом-2, Марина Африкантова, Тата Блюменкранц

Количество просмотров: 2 197
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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