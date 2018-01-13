Фанаты выдвигают предположения о том, кто же станет новой ведущей "Дома-2"

В конце прошлого года стало известно о том, что Катя Жужа решила покинуть телепроект "Дом-2", где была одной из ведущих.

Катя сообщила о том, что на этом настоял ее новый возлюбленный, который редко видел любимую из-за ее постоянных отъездов. Теперь же в Сети идут активные обсуждения того, кто же займет место Кати Жужи на главной телестройке страны.Главными претендентками, по мнению фанатов реалити-шоу, стали Марина Африкантова и Тата Блюменкранц. Обе девушки уже довольно давно на периметре, и поэтому заслуживают занять вакантное место, так считают поклонники.