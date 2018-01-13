Алиса Аршавина обвинила авиакомпанию в болезни ее 11-месячной дочери после снятия с рейса

«Моему ребенку, который заболел после того, как нас выставили на двухградусный мороз из самолета. Когда на месте происшествия появились сотрудники правопорядка, они увидели не дебошира, как сами ожидали, а плачущую женщину с ребенком на руках. Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила с самолета кормящую мать с 10-месячным ребенком», — рассказала Алиса журналистам.
Многие пользователи Сети обвинили женщину в неадекватном поведении и посоветовали обратиться к специалистам.