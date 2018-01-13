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Алиса Аршавина обвинила авиакомпанию в болезни ее 11-месячной дочери после снятия с рейса

Сегодня, 13:27
Неделю назад жена известного футболиста Андрея Аршавина Алиса оказалось в эпицентре скандала из-за ситуации, случившейся на борту самолета.

Алиса Аршавина обвинила авиакомпанию в болезни ее 11-месячной дочери после снятия с рейса
Алиса была снята с рейса, и в итоге ее 11-месячная дочка заболела. По мнению женщины, в этом виновата авиакомпания, которая не постыдилась выгнать на улицу кормящую маму с маленьким ребенком.

Алиса Аршавина обвинила авиакомпанию в болезни ее 11-месячной дочери после снятия с рейса


«Моему ребенку, который заболел после того, как нас выставили на двухградусный мороз из самолета. Когда на месте происшествия появились сотрудники правопорядка, они увидели не дебошира, как сами ожидали, а плачущую женщину с ребенком на руках. Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила с самолета кормящую мать с 10-месячным ребенком», — рассказала Алиса журналистам.

Многие пользователи Сети обвинили женщину в неадекватном поведении и посоветовали обратиться к специалистам.

Алиса Аршавина обвинила авиакомпанию в болезни ее 11-месячной дочери после снятия с рейса

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Ключевые слова: Андрей Аршавин, Алиса Казьмина

Количество просмотров: 2 444
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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