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Дочка Игоря Николаева могла появиться на свет прямо в такси

Сегодня, 08:03
Супруги Игорь Николаев и Юлия Проскурякова счастливы в браке и воспитывают очаровательную дочку.

Дочка Игоря Николаева могла появиться на свет прямо в такси
Пара с нетерпением ждала появления на свет долгожданного ребенка, но никто не ожидал, что это случится так скоро. Когда до родов оставалось еще две недели, Юлия решила отправиться в Юрмалу.

Дочка Игоря Николаева могла появиться на свет прямо в такси


«Я собиралась отдохнуть в Юрмале и вернуться в Москву к родам. Но у моей дочери был другой план. И вот однажды ночью у меня начались схватки... Слава Богу, мама была рядом, мы вызвали такси, едем. А вы знаете этот латышский темперамент. Я говорю водителю: «У меня уже воды отошли. Можно чуть побыстрее?!» А он так медленно-медленно тянет: «Не волнуйтесь, у меня в машине уже пять раз рожали», - делится Проскурякова.

Супруги уделяют своей дочери все свободное время, но стараются все таки не баловать. Стоит отметить, что у Игоря Николаева также есть старшая дочь Юлия, которая проживает в США.

Дочка Игоря Николаева могла появиться на свет прямо в такси

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Ключевые слова: Игорь Николаев, Юлия Проскурякова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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