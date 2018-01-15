Дочка Игоря Николаева могла появиться на свет прямо в такси

Пара с нетерпением ждала появления на свет долгожданного ребенка, но никто не ожидал, что это случится так скоро. Когда до родов оставалось еще две недели, Юлия решила отправиться в Юрмалу.«Я собиралась отдохнуть в Юрмале и вернуться в Москву к родам. Но у моей дочери был другой план. И вот однажды ночью у меня начались схватки... Слава Богу, мама была рядом, мы вызвали такси, едем. А вы знаете этот латышский темперамент. Я говорю водителю: «У меня уже воды отошли. Можно чуть побыстрее?!» А он так медленно-медленно тянет: «Не волнуйтесь, у меня в машине уже пять раз рожали», - делится Проскурякова.Супруги уделяют своей дочери все свободное время, но стараются все таки не баловать. Стоит отметить, что у Игоря Николаева также есть старшая дочь Юлия, которая проживает в США.