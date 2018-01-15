Фанаты обсуждают тот факт, что Кайли Дженнер уже стала мамой

В настоящее время девушка находится на последних сроках беременности и ведет практически затворнический образ жизни. На днях же в Сети начали активно обсуждать новость о том, что Кайли попала в больницу, и все заговорили о том, что она уже стала мамой.«Она всю жизнь перед камерами. И если сейчас Кайли хочет сохранить свою беременность в тайне, она имеет на это полное право», - сообщил инсайдер.Напомним, что за период беременности модель набрала очень много лишнего веса, что ее ввело в жуткую депрессию.