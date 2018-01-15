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Фанаты обсуждают тот факт, что Кайли Дженнер уже стала мамой

Сегодня, 14:16
Младшая из сестер знаменитой семьи Кардашьян-Дженнер Кайли отказывается от комментариев по поводу своего интересного положения.

Фанаты обсуждают тот факт, что Кайли Дженнер уже стала мамой
В настоящее время девушка находится на последних сроках беременности и ведет практически затворнический образ жизни. На днях же в Сети начали активно обсуждать новость о том, что Кайли попала в больницу, и все заговорили о том, что она уже стала мамой.

Фанаты обсуждают тот факт, что Кайли Дженнер уже стала мамой


«Она всю жизнь перед камерами. И если сейчас Кайли хочет сохранить свою беременность в тайне, она имеет на это полное право», - сообщил инсайдер.

Напомним, что за период беременности модель набрала очень много лишнего веса, что ее ввело в жуткую депрессию.

Фанаты обсуждают тот факт, что Кайли Дженнер уже стала мамой

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 2 340
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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