Большинство поклонников Настасьи поддержали её мнение и оставили ей множество комплиментов.
Настасья Самбурская рассказала подписчикам о том, что её больше всего раздражает
Сегодня, 20:40
Актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками своими мыслями о наболевшем.
Популярной актрисе, вероятно, настолько надоели различные советы и навязывание мнений, что она не выдержала и оставила на своей страничке гневный комментарий. "Обожаааааю советы! Вы тоже любите, когда к вам на улице незнакомые люди подходят и вдруг ни с того ни с сего начинают говорить, с кем вам жить, что носить, как думать и как поступать! Ваше #ЯЩитаю и #МоеМнение да ну кто ж вам сказал, что везде надо свои пять копеек вставлять. Я понимаю, что дурака не переспорить, но очнитесь уже! Чтобы давать советы в определенных областях, надо быть либо экспертом, либо чтобы у вас спросили! Когда вы поймёте, что модель поведения на доме 2 не имеет отношения к реальной жизни. Ну бесите, роднульки. Так хочется вас вразумить" - написала Самбурская.
Большинство поклонников Настасьи поддержали её мнение и оставили ей множество комплиментов.
Большинство поклонников Настасьи поддержали её мнение и оставили ей множество комплиментов.
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Ключевые слова: Настасья Самбурская
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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