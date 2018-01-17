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Ядвига Поплавская пострадала в ДТП

Сегодня, 08:43
Белорусская певица Ядвига Поплавская накануне пострадала в результате дорожного происшествия.

Ядвига Поплавская пострадала в ДТП
Она переходила дорогу по пешеходному переходу, две машины ждали, пока она закончит переход, но третья решила тронуться с места, сбив исполнительницу. Теперь же она с переломом ноги находится в больнице.

Ядвига Поплавская пострадала в ДТП


«Это произошло на переходе возле остановки «Парниково-тепличный комбинат». Я всегда его перехожу, с опаской глядя на дорогу, потому что там нет светофора. Есть «зебра» и знак «пешеходный переход». Но, к сожалению, я давно убедилась, что многие водители на это не реагируют.

Ядвига Поплавская пострадала в ДТП


Единственным утешением в моей плачевной ситуации в связи с переломом ноги было бы увидеть на этом переходе светофор, который бы принес пользу и спокойствие, как водителям, так и пешеходам. Ведь так удобно переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, а не дергаться на «зебре» вперед-назад, высматривая, не несется ли кто-нибудь на тебя. Однажды я встала на проезжую часть вот на таком переходе, гадая: остановится кто-нибудь или нет? О чем вы говорите - никто даже не притормозил!» - сообщила Ядвига.

Сейчас сотрудники ДПС разбираются с водителем, который и сбил артистку. Очевидцы происшествия сразу же вызвали Поплавской скорую помощь.

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Ключевые слова: Ядвига Поплавская

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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