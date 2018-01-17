Кендал Дженнер рассталась со своим избранником

Несколько дней назад Кендал Дженнер вышла на подиум на Неделе моды в Милане, так что с модельной карьерой у нее все в порядке, а вот в личной жизни не совсем так.

Кендалл встречается с баскетболистом Блэйком Гриффином, но в последнее время оба слишком заняты, поэтому редко видятся. А на днях инсайдер заявил, что влюбленные уже не испытывают друг к другу прежних чувств, а делать официальное заявление о расставании пока не торопятся.Хотя спортсмен уже вовсю начал встречаться с другими девушками. Недавно его заметили на свидании с незнакомкой в ресторане Лос-Анджелеса.Стоит отметить, что роман между Кендалл и Блэйком начался около года назад, и они старались не афишировать свои отношения.