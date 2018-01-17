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Кендал Дженнер рассталась со своим избранником

Сегодня, 10:37
Несколько дней назад Кендал Дженнер вышла на подиум на Неделе моды в Милане, так что с модельной карьерой у нее все в порядке, а вот в личной жизни не совсем так.

Кендал Дженнер рассталась со своим избранником
Кендалл встречается с баскетболистом Блэйком Гриффином, но в последнее время оба слишком заняты, поэтому редко видятся. А на днях инсайдер заявил, что влюбленные уже не испытывают друг к другу прежних чувств, а делать официальное заявление о расставании пока не торопятся.

Кендал Дженнер рассталась со своим избранником


Хотя спортсмен уже вовсю начал встречаться с другими девушками. Недавно его заметили на свидании с незнакомкой в ресторане Лос-Анджелеса.

Стоит отметить, что роман между Кендалл и Блэйком начался около года назад, и они старались не афишировать свои отношения.

Кендал Дженнер рассталась со своим избранником

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Ключевые слова: Кендал Дженнер

Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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