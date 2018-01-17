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Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией

Сегодня, 20:44
Дизайнер Виктория Бекхэм предстала в полуобнаженном образе на обложке глянца.

Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией
Подобные фотосессии для популярного дизайнера крайне редки - тем ценнее для поклонников 43-летней Виктории свежие фото для испанской версии издания Vogue. На страницах журнала Бекхэм предстаёт в смелых образах.

Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией


Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией


"Спасибо, Vogue! На съемочной площадке было невероятно весело. Это фотосессия значительно отличается от всего, что я делала до этого" - заявила Виктория. Одежда, представленная на снимках, относится к новой линии собственного модного бренда Бекхэм.

Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, Vogue

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