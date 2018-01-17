"Спасибо, Vogue! На съемочной площадке было невероятно весело. Это фотосессия значительно отличается от всего, что я делала до этого" - заявила Виктория. Одежда, представленная на снимках, относится к новой линии собственного модного бренда Бекхэм.
Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией
Сегодня, 20:44
Дизайнер Виктория Бекхэм предстала в полуобнаженном образе на обложке глянца.
Подобные фотосессии для популярного дизайнера крайне редки - тем ценнее для поклонников 43-летней Виктории свежие фото для испанской версии издания Vogue. На страницах журнала Бекхэм предстаёт в смелых образах.
"Спасибо, Vogue! На съемочной площадке было невероятно весело. Это фотосессия значительно отличается от всего, что я делала до этого" - заявила Виктория. Одежда, представленная на снимках, относится к новой линии собственного модного бренда Бекхэм.
"Спасибо, Vogue! На съемочной площадке было невероятно весело. Это фотосессия значительно отличается от всего, что я делала до этого" - заявила Виктория. Одежда, представленная на снимках, относится к новой линии собственного модного бренда Бекхэм.
← Поклонники встревожены здоровьем пох...
Ключевые слова: Виктория Бекхэм
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, Vogue
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com, Vogue
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией Дизайнер Виктория Бекхэм предстала в полуобнаженном образе на обложке глянца.
Поклонники встревожены здоровьем похудевшей Алены Шишковой Алена Шишкова может похвастаться идеальной фигурой, которую не устает демонстрировать на новых фотографиях, появляясь в открытых нарядах либо купальниках.
Кендал Дженнер рассталась со своим избранником Несколько дней назад Кендал Дженнер вышла на подиум на Неделе моды в Милане, так что с модельной карьерой у нее все в порядке, а вот в личной жизни не совсем так.
Мама Тимати поведала о непростом характере внучки Трехлетняя дочь популярного рэпера и бизнесмена Тимати и его экс-возлюбленной Алены Шишковой практически все свое время проводит с бабушкой, мамой исполнителя, Симоной Юнусовой.
Загрузка...