Антон Гусев жестко раскритиковал французскую авиакомпанию

Но с ними случилась неприятность, багаж Антона был потерян, чему он сильно возмутился. Гусев написал в своем микроблоге пост, обвинив авиакомпанию в безответственном отношении к своей работе.«Компания, которой мы летели сюда, абсолютно безответственно ведет себя по отношению к сложившейся ситуации, в которой виновата сама! Дело в том, что мы с женой сдавали вместе наши багажи, вылетая во Францию из Москвы, ее чемодан доехал, мой они потеряли. Потом они говорили, что слетела у них бирка, в итоге, никто трубку не берет, ответственность не несет, по отвечает робот!Мы прилетели в Париж на 5 дней! Потратил я лично здесь больше 1000 € евро только на еду и различные развлечения, не считая оплаты гостиницы и т.д, хотели помимо празднования дня рождения супруги, приятно отдохнуть, получать только приятные эмоции весь отдых, в итоге, отдых испорчен, каждый день я переживаю за свой багаж, в котором находятся ключи от собственного мерседеса, паспорт русский, все документы, часть денег, личный ноутбук, новые вещи купленные для Парижа, обувь недешевая и много чего нужного», - возмущается молодой человек.Напомним, что супруги, которые некоторое время назад отдыхали в Праге, там также попали в неприятную ситуацию. Им не дали обещанной 50%-ной скидки, поэтому пришлось заплатить значительно большую сумму.