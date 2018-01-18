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Сати Казанова вспомнила сложное детство

Сегодня, 10:10
Популярная певица Сати Казанова не любит распространяться о личной жизни, но на днях все таки сделала исключение.

Сати Казанова вспомнила сложное детство
Исполнительница поделилась со своими фолловерами совместной фотографией с любимой мамой, а в подписи к снимку вспомнила о тех сложностях, с которыми сталкивалась ее семья в прошлом.

Сати Казанова вспомнила сложное детство


«У каждого, согласитесь, особенные отношения с родителями, свои. Наверное, я так никогда и не осознаю, насколько моя мама сильная и мудрая! Каково было жить в селе, где электричество с большими перебоями, воду доставать из колодца, дрова рубить самой, дом и печь топить самой, несколько голов крупного скота и большое число куриц, уток, индюков прокормить???... А у нее еще мы, большая семья, четверо малышек. И папа почти все время в отъезде. Я, конечно, и повзрослела раньше — мне захотелось стать взрослее, чтоб маме помогать. И получалось», — делится Казанова.

Напомним, что сейчас Сати счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо, который и стал автором данной фотографии.

Сати Казанова вспомнила сложное детство

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 1 989
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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