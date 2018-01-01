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Ксения Собчак окунулась в проруби в -40 градусов

Сегодня, 19:35
Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак отважилась отметить Крещение в ледяной проруби.

Ксения Собчак окунулась в проруби в -40 градусов
На Крещение на большей части территории России всё же установились настоящие морозы. Однако это не испугало несколько миллионов обычных людей и двоих кандидатов в президенты - в студеную воду погрузился действующий президент Владимир Путин и кандидат Ксения Собчак.

Ксения Собчак окунулась в проруби в -40 градусов


Ксения Собчак окунулась в проруби в -40 градусов


Для своего крещенского купания Собчак выбрала деревушку в Томской области: "Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово, речка Урушайка" - гласит комментарий к морозному фото.

Ксения Собчак окунулась в проруби в -40 градусов

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 468
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vedomosti.ru

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