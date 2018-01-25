Андрей Гайдулян признался, почему его брак с супругой закончился разводом

Недавно стало известно о том, что Андрей Гайдулян участвует в новом проекте в США, поэтому ему приходится жить на две страны.

В настоящее время сердце Андрея свободно, из-за чего он весь ушел в работу. Впервые в интервью актер признался, почему его брак с Дианой Очиловой развалился.«Мы развелись. Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось», - сообщил Андрей.Напомним, что осенью прошлого года Гайдулян и его жена оформили развод, что стало полной неожиданностью для его фанатов.