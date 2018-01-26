Виктория Дайнеко сожалеет, что до сих пор не смогла встретить свою вторую половинку

Недавно же исполнительница решила поделиться своими мыслями об отношениях и о браке. Виктория удивила, заявив, что брак разрушил ее жизнь, и она о нем сожалеет.«Я вот часто наблюдаю за друзьями и знакомыми, и за тем как их жизнь меняется, и насколько они часто становятся успешны в жизни профессиональной ,встретив вторую половинку, прям кажется, что в паре они оба друг друга вдохновляют на новые успехи. А вот иногда бывает все совсем наоборот, как например было даже в моем неудавшемся замужестве.Вам не кажется, что встречая поистине Своего человека жизнь становится прекрасней со всех сторон и у одного и другого человека. А вот когда не твоё , то и в остальных отраслях негативная энергия разрушает все выстроенное годами до этого? (На фото старый кадр из #бейсебя 2014 года, вообще не мой парень. Я с ними на время завязала)», - написала под совместной фотографией с незнакомым молодым человеком Виктория.Подписчики были заинтригованы такой фотографией и посчитали, что это новый возлюбленный певицы, не поверив ее словам.