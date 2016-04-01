Виктория Ланевская порадовала новой музыкальной новинкой и жаркими фотографиями

А сразу же после возвращения в Москву, Виктория презентовала новый яркий хит «Крестовый Король».На своём официальном канале в YouTube - певица Виктория Ланевская выложила видеоролик живого выступления на фестивале «Бархатный Шансон» в Бодруме с песнями «Не молчи» и «Крестовый Король», которые и принесли девушке заслуженную победу.Заняв 1 место, Ланевская дарит всем слушателям премьеру трека «Крестовый Король», уже в сети и на радио.«Девочки! Всем по Крестовому Королю! Будьте счастливы и любимы! А мужчинам - желаю ценить и носить на руках своих Королев!» - Виктория Ланевская.Предлагаем послушать новинку чуть ниже: