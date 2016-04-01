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Виктория Ланевская порадовала новой музыкальной новинкой и жаркими фотографиями

Вчера, 13:14
Певица и актриса Виктория Ланевская провела зимние каникулы на Мальдивах, откуда привезла не только прекрасное настроении и загар, но и яркие фотографии.

Виктория Ланевская порадовала новой музыкальной новинкой и жаркими фотографиями
Виктория Ланевская порадовала новой музыкальной новинкой и жаркими фотографиями


Виктория Ланевская порадовала новой музыкальной новинкой и жаркими фотографиями


Виктория Ланевская порадовала новой музыкальной новинкой и жаркими фотографиями


А сразу же после возвращения в Москву, Виктория презентовала новый яркий хит «Крестовый Король».

Виктория Ланевская порадовала новой музыкальной новинкой и жаркими фотографиями


На своём официальном канале в YouTube - певица Виктория Ланевская выложила видеоролик живого выступления на фестивале «Бархатный Шансон» в Бодруме с песнями «Не молчи» и «Крестовый Король», которые и принесли девушке заслуженную победу.

Заняв 1 место, Ланевская дарит всем слушателям премьеру трека «Крестовый Король», уже в сети и на радио.

«Девочки! Всем по Крестовому Королю! Будьте счастливы и любимы! А мужчинам - желаю ценить и носить на руках своих Королев!» - Виктория Ланевская.

Предлагаем послушать новинку чуть ниже:


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Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 3 614
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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