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Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу

Вчера, 16:19
На прогулке актрису Еву Лонгорию сопровождал её супруг.

Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу
42-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и модель Ева Лонгория находится на шестом месяце беременности, однако продолжает вести довольно активную светскую жизнь. На днях звезда в компании супруга Хосе Антонио Бастона совершила прогулку по Лос-Анджелесу, затем пара посетила один из роскошных ресторанов города ангелов.

Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу


Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу


Как можно заметить, Ева не отказалась от высоких каблуков и стильных нарядов - она предстала перед фотографами в черном комбинезоне с цветочным принтом.

Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу


Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу

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Ключевые слова: Ева Лонгория, Хосе Антонио Бастон

Количество просмотров: 3 718
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, bootyway.com

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