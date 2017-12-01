Как можно заметить, Ева не отказалась от высоких каблуков и стильных нарядов - она предстала перед фотографами в черном комбинезоне с цветочным принтом.
Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу
Вчера, 16:19
На прогулке актрису Еву Лонгорию сопровождал её супруг.
42-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и модель Ева Лонгория находится на шестом месяце беременности, однако продолжает вести довольно активную светскую жизнь. На днях звезда в компании супруга Хосе Антонио Бастона совершила прогулку по Лос-Анджелесу, затем пара посетила один из роскошных ресторанов города ангелов.
Как можно заметить, Ева не отказалась от высоких каблуков и стильных нарядов - она предстала перед фотографами в черном комбинезоне с цветочным принтом.
Как можно заметить, Ева не отказалась от высоких каблуков и стильных нарядов - она предстала перед фотографами в черном комбинезоне с цветочным принтом.
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Ключевые слова: Ева Лонгория, Хосе Антонио Бастон
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Количество просмотров: 3 718
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, bootyway.com
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Автор фото: instagram, bootyway.com
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