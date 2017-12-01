Беременная Ева Лонгория прогулялась по Лос-Анджелесу

42-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и модель Ева Лонгория находится на шестом месяце беременности, однако продолжает вести довольно активную светскую жизнь. На днях звезда в компании супруга Хосе Антонио Бастона совершила прогулку по Лос-Анджелесу, затем пара посетила один из роскошных ресторанов города ангелов.Как можно заметить, Ева не отказалась от высоких каблуков и стильных нарядов - она предстала перед фотографами в черном комбинезоне с цветочным принтом.