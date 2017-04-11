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Сергей Лазарев «оторвался» в Диснейленде вместе с сыном

Вчера, 20:15
Певец Сергей Лазарев с сыном продолжают путешествовать по США.

Сергей Лазарев «оторвался» в Диснейленде вместе с сыном
Совсем недавно Сергей Лазарев впервые показал лицо своего наследника. Теперь поклонники могут оценить, насколько маленький Никита похож на своего звездного папу. Накануне в блоге певца появился отчет о походе в Диснейленд и, кажется, сам Сергей даже был в большем восторге от увиденного, чем его сын.

Сергей Лазарев «оторвался» в Диснейленде вместе с сыном


Сергей Лазарев «оторвался» в Диснейленде вместе с сыном


"Погружение в детство… Диснейленд - это место, куда мечтает попасть любой ребенок. Помню, с каким удовольствием я смотрел в детстве программу "Мир Диснея", где перед мультиками показывали различные парки Диснея! Как я мечтал попасть в один из них. И попал впервые только в 15 лет. Сегодня я счастлив, что имею возможность показать главный Диснейленд в Орландо своему сыну, и он в таком маленьком возрасте увидит эту красоту, встретится со своими любимыми героями мультфильмов!" - подписал фото Лазарев.

Сергей Лазарев «оторвался» в Диснейленде вместе с сыном

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 2 704
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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