Сергей Лазарев «оторвался» в Диснейленде вместе с сыном

Совсем недавно Сергей Лазарев впервые показал лицо своего наследника. Теперь поклонники могут оценить, насколько маленький Никита похож на своего звездного папу. Накануне в блоге певца появился отчет о походе в Диснейленд и, кажется, сам Сергей даже был в большем восторге от увиденного, чем его сын."Погружение в детство… Диснейленд - это место, куда мечтает попасть любой ребенок. Помню, с каким удовольствием я смотрел в детстве программу "Мир Диснея", где перед мультиками показывали различные парки Диснея! Как я мечтал попасть в один из них. И попал впервые только в 15 лет. Сегодня я счастлив, что имею возможность показать главный Диснейленд в Орландо своему сыну, и он в таком маленьком возрасте увидит эту красоту, встретится со своими любимыми героями мультфильмов!" - подписал фото Лазарев.