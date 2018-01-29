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Супруг Нюши не смог промолчать на оскорбления фанатов Егора Крида

Сегодня, 09:44
Летом прошлого года популярная певица Нюша вышла замуж за своего избранника, Игоря Сивова.

Супруг Нюши не смог промолчать на оскорбления фанатов Егора Крида
Недавно поклонники Егора Крида напомнили супругу исполнительницы о ее давнем романе с Егором Кридом.

«Следи за женушкой, чтоб не лайкала Егорушку», - обратился к мужу Нюши один из пользователей Сети.

Супруг Нюши не смог промолчать на оскорбления фанатов Егора Крида


Это вызвало негодование Игоря, и он в жесткой форме отсчитал поклонников Крида.

«Егор настоящий артист и большой молодец, а вы, типа его «фанаты», позорите его. Сначала получите образование, а потом указываете мне, что делать и как жить. А лучше напишите книгу «Я фанат и мое по...». Вас почитают и начнут, может, слушать. Я уделяю вам внимание лишь потому, чтобы ваше поколение - умных, образованных, стильных и самоуверенных, - научились уважать старших. Свой интеллект муравья сначала [надо] развить и лишь потом удивлять публику», - заявил Сивов.

Напомним, что нередко в Сети появляются слухи об интересном положении певицы, но пока ни один из них не оказался правдой.

Супруг Нюши не смог промолчать на оскорбления фанатов Егора Крида

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Ключевые слова: Нюша, Егор Крид

Количество просмотров: 3 874
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Супруг Нюши не смог промолчать на оскорбления фанатов Егора Крида Летом прошлого года популярная певица Нюша вышла замуж за своего избранника, Игоря Сивова.
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