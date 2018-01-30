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Рианна заинтриговала округлившимся животом

Вчера, 13:52
На днях состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми", которую также посетила и популярная певица Рианна.

Рианна заинтриговала округлившимся животом
Исполнительница выступила на сцене, а также стала победительницей одной из номинаций. Многие присутствовавшие заметили округлившийся животик Рианны и заподозрили ее в беременности.

Рианна заинтриговала округлившимся животом


Пока что певица отказывается от каких-либо комментариев по данному поводу, но недавно стало известно о переезде Рианны в Великобританию, где проживает ее возлюбленный, саудовский миллиардер Хассан Джамиль.

Рианна заинтриговала округлившимся животом

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 3 679
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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