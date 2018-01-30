Пока что певица отказывается от каких-либо комментариев по данному поводу, но недавно стало известно о переезде Рианны в Великобританию, где проживает ее возлюбленный, саудовский миллиардер Хассан Джамиль.
Рианна заинтриговала округлившимся животом
Вчера, 13:52
На днях состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми", которую также посетила и популярная певица Рианна.
Исполнительница выступила на сцене, а также стала победительницей одной из номинаций. Многие присутствовавшие заметили округлившийся животик Рианны и заподозрили ее в беременности.
Пока что певица отказывается от каких-либо комментариев по данному поводу, но недавно стало известно о переезде Рианны в Великобританию, где проживает ее возлюбленный, саудовский миллиардер Хассан Джамиль.
Пока что певица отказывается от каких-либо комментариев по данному поводу, но недавно стало известно о переезде Рианны в Великобританию, где проживает ее возлюбленный, саудовский миллиардер Хассан Джамиль.
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 3 679
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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