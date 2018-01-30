Рианна заинтриговала округлившимся животом

Исполнительница выступила на сцене, а также стала победительницей одной из номинаций. Многие присутствовавшие заметили округлившийся животик Рианны и заподозрили ее в беременности.Пока что певица отказывается от каких-либо комментариев по данному поводу, но недавно стало известно о переезде Рианны в Великобританию, где проживает ее возлюбленный, саудовский миллиардер Хассан Джамиль.