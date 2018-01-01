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Павел Майков жёстко раскритиковал сериал «Бригада», сделавший его звездой

Вчера, 20:42
Актер Павел Майков в откровенном интервью поделился мыслями о главном сериале начала 2000-х годов.

Павел Майков жёстко раскритиковал сериал «Бригада», сделавший его звездой
Культовый сериал "Бригада" вышел в 2002 году, и сделал звездами сразу нескольких актеров, исполнивших главные роли - Сергея Безрукова, Екатерину Гусеву, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова.

Павел Майков жёстко раскритиковал сериал «Бригада», сделавший его звездой


Но как выяснилось на днях, сам Майков далеко не в восторге от своей работы в "Бригаде". "С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Для меня как актера сериал принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. "Бригада" - это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после "Бригады"" - признался актер в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Павел Майков жёстко раскритиковал сериал «Бригада», сделавший его звездой


Майков также добавил, что пагубное влияние сериала сказалось на молодежи - после просмотра все хотели стать бандитами.

Павел Майков жёстко раскритиковал сериал «Бригада», сделавший его звездой

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Ключевые слова: Павел Майков, Сергей Безруков

Количество просмотров: 3 653
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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