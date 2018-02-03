На фотографиях Рози запечатлена в разных образах, от купальника до откровенных платьев. Как всегда пользователи Сети пришли в восторг от фигуры Рози, но и способности Джейсона не остались без внимания.
Джейсон Стэтхем поделился горячими снимками Рози Хантингтон-Уайтли
Сегодня, 12:29
Голливудский актер Джейсон Стэтхем счастлив со своей возлюбленной Рози Хантингтон-Уайтли, с которой воспитывает общего ребенка.
Недавно же мужчина решил устроить своей избраннице настоящую фотосессию, а сам предстал в роли фотографа. Снимки были опубликованы в Сети и вызвали восхищение поклонников пары.
На фотографиях Рози запечатлена в разных образах, от купальника до откровенных платьев. Как всегда пользователи Сети пришли в восторг от фигуры Рози, но и способности Джейсона не остались без внимания.
На фотографиях Рози запечатлена в разных образах, от купальника до откровенных платьев. Как всегда пользователи Сети пришли в восторг от фигуры Рози, но и способности Джейсона не остались без внимания.
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Ключевые слова: Джейсон Стэтхем, Рози Хантингтон-Уайтли
Количество просмотров: 2 327
Количество просмотров: 2 327
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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