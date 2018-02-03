Джейсон Стэтхем поделился горячими снимками Рози Хантингтон-Уайтли

Недавно же мужчина решил устроить своей избраннице настоящую фотосессию, а сам предстал в роли фотографа. Снимки были опубликованы в Сети и вызвали восхищение поклонников пары.На фотографиях Рози запечатлена в разных образах, от купальника до откровенных платьев. Как всегда пользователи Сети пришли в восторг от фигуры Рози, но и способности Джейсона не остались без внимания.