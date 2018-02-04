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Анастасия Костенко получила шквал критики за свой образ невесты

Сегодня, 13:58
На днях в микроблоге супруги футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасии Костенко, появились фотографии, на которых она позирует с букетом невесты.

Анастасия Костенко получила шквал критики за свой образ невесты
На фото Анастасия запечатлена в нежном образе: белом пеньюаре, чулках и прозрачном халате. Но подписчики девушки не оценили ее внешний вид, посчитав, что стилисты подобрали совершенно не подходящий ей образ.

Анастасия Костенко получила шквал критики за свой образ невесты


"Я думала она сама делала прическу. Не вижу руки мастера... к сожалению в самый ответственный день часто так бывает:(", "Мы тут в шоке от мастеров...не обработанные локонов и слишком высокий начёс к её овалу... понятно,что зря говорим,её только расстраиваем.... а ведь могла выглядеть самым ослепительным образом... не модный образ, именно причёска", "Просто неудачный образ, не в обиду сказано, но для такой красивой девушки можно было постараться мастерам и стилистам", - написали в комментариях фолловеры.

Напомним, что Анастасия очень часто подвергается критике со стороны пользователей Сети, а теперь же все еще обсуждают возможную беременность девушки.

Анастасия Костенко получила шквал критики за свой образ невесты

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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