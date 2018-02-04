Анастасия Костенко получила шквал критики за свой образ невесты

На фото Анастасия запечатлена в нежном образе: белом пеньюаре, чулках и прозрачном халате. Но подписчики девушки не оценили ее внешний вид, посчитав, что стилисты подобрали совершенно не подходящий ей образ."Я думала она сама делала прическу. Не вижу руки мастера... к сожалению в самый ответственный день часто так бывает:(", "Мы тут в шоке от мастеров...не обработанные локонов и слишком высокий начёс к её овалу... понятно,что зря говорим,её только расстраиваем.... а ведь могла выглядеть самым ослепительным образом... не модный образ, именно причёска", "Просто неудачный образ, не в обиду сказано, но для такой красивой девушки можно было постараться мастерам и стилистам", - написали в комментариях фолловеры.Напомним, что Анастасия очень часто подвергается критике со стороны пользователей Сети, а теперь же все еще обсуждают возможную беременность девушки.