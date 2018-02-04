Павел Майков стал причиной громкого скандала после высказываний о сериале "Бригада"

«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал», - поведал Майков.
После этого он попытался оправдаться, но в итоге стало только хуже.
«Я не сказал, что это преступление против России. Я сказал, что сериал нанес вред — да. Но что говорить об этом? Ну сказал и сказал», - заявил актер.
В итоге Павел признался, что здесь он имел ввиду не конкретно сериал "Бригада", а вообще весь российский кинематограф.