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Павел Майков стал причиной громкого скандала после высказываний о сериале "Бригада"

Сегодня, 14:07
В сериале 90-х "Бригада" актер Павел Майков сыграл одну из главных ролей, после чего проснулся известным.

Павел Майков стал причиной громкого скандала после высказываний о сериале "Бригада"
Недавно же в интервью Павел решил вспомнить нашумевший сериал, но своим высказываниям вызвал бурную реакцию общественности. Этот сериал он назвал настоящим преступлением перед населением России.

Павел Майков стал причиной громкого скандала после высказываний о сериале "Бригада"


«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал», - поведал Майков.

После этого он попытался оправдаться, но в итоге стало только хуже.

Павел Майков стал причиной громкого скандала после высказываний о сериале "Бригада"


«Я не сказал, что это преступление против России. Я сказал, что сериал нанес вред — да. Но что говорить об этом? Ну сказал и сказал», - заявил актер.

В итоге Павел признался, что здесь он имел ввиду не конкретно сериал "Бригада", а вообще весь российский кинематограф.

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Ключевые слова: Павел Майков, Бригада

Количество просмотров: 1 768
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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