Виктория Боня показала откровенное фото, на которой лежит в ванной в нижнем белье

Да и Виктория не устает радовать своих фолловеров новыми снимками из повседневной жизни. На одной из последних фотографий Боня позирует, лежа в ванной, при этом на ней кроме нижнего белья и чулков ничего нет.Но Виктория не стала демонстрировать всю свою фигуру, прикрыв интимные части деталью, похожей на часть шубы. Поклонники, как всегда, восхитились роскошным внешним видом знаменитости и засыпали ее комплиментами.