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Елена Степунина поделилась своими переживаниями перед обследованием на рак

Сегодня, 11:06
Некоторое время назад бывшая участница телепроекта "Дом-2" Елена Степунина рассказала о том, что завершила курс химиотерапии и возвращается к работе.

Елена Степунина поделилась своими переживаниями перед обследованием на рак
На днях же Елена поделилась своими опасениями перед очередным обследованием на рак, которое назначено на 21 февраля. Женщина надеется, что все будет хорошо.

Елена Степунина поделилась своими переживаниями перед обследованием на рак


"Я стала очень мнительная. Просто жесть. Каждый чих- сразу «рак-дурак». Лишь работа и повседневная рутина спасает. Интересно, много нас таких? Кстати, лимфомщики, у кого после лучей темпа была 37-37,1 и кашель? Я распереживалась, хотя врачи предупреждали о том, что это нормально в течение 3х месяцев. Скоро обследование- 21 февраля. Держим кулачки", - рассказала своим фолловерам Степунина.

Стоит отметить, что в конце февраля Елена пройдет полное обследование организма, чтобы проверить наличие онкологических клеток.

Елена Степунина поделилась своими переживаниями перед обследованием на рак

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Ключевые слова: Елена Степунина

Количество просмотров: 1 339
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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