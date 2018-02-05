Елена Степунина поделилась своими переживаниями перед обследованием на рак

На днях же Елена поделилась своими опасениями перед очередным обследованием на рак, которое назначено на 21 февраля. Женщина надеется, что все будет хорошо."Я стала очень мнительная. Просто жесть. Каждый чих- сразу «рак-дурак». Лишь работа и повседневная рутина спасает. Интересно, много нас таких? Кстати, лимфомщики, у кого после лучей темпа была 37-37,1 и кашель? Я распереживалась, хотя врачи предупреждали о том, что это нормально в течение 3х месяцев. Скоро обследование- 21 февраля. Держим кулачки", - рассказала своим фолловерам Степунина.Стоит отметить, что в конце февраля Елена пройдет полное обследование организма, чтобы проверить наличие онкологических клеток.