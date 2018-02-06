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Настасья Самбурская отказалась впредь общаться с прессой

Сегодня, 08:56
Недавно известная телеведущая и актриса Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление, заявив, что прекращает впредь давать интервью.

Настасья Самбурская отказалась впредь общаться с прессой
Это она объяснила тем, что одно из печатных изданий, не согласовав с ней интервью, пустил ее в печать. Данный факт сильно возмутил Настасью, и она зареклась общаться с журналистами.

Настасья Самбурская отказалась впредь общаться с прессой


«Я в бешенстве. Сделали из меня женщину нетрадиционной ориентации, лохматую, дотянули до последнего и сославшись на то, что времени нет уже ничего менять, отправили тираж в добрый путь. Придумывайте про меня небылицы, выставляете криворожей, делайте, что хотите. Я Интервью буду давать только на видео и на своей странице. Всё остальное ложь!», — написала на своей страничке в соцсети Самбурская.

Стоит отметить, что недавно Настасья начала вести передачу "Ревизорро", из-за чего часто становится жертвой нападений на съемочной площадке со стороны руководства кафе и ресторанов.

Настасья Самбурская отказалась впредь общаться с прессой

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Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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