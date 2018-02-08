Натали Неведрова вынуждена отказаться от роли ведущей "Орла и решки" ради семьи

У Натали подрастает трехлетняя дочь Мари-Николь, но из-за постоянных разъездов мамы дочка ее практически не видит. Поэтому телеведущая была вынуждена принять для себя тяжелое решение.«Разница во времени и загруженность не позволяли мне даже общаться с малышкой по скайпу. Однажды хотела поговорить с ней по видеосвязи, но дочь отказалась брать трубку. В тот раз я впервые задумалась об уходе из программы.В новом сезоне команду проекта ожидает еще более напряженный график. В связи с затянувшейся подготовкой к съемкам выходные дни сокращают. Мне пришлось бы отсутствовать дома месяцами, появляться в Москве на два дня и улетать снова. Мое сердце просто не выдержало бы столь долгих расставаний с Женей и Мари-Николь, и я приняла окончательное решение», - признается Натали.Напомним, что Неведрова пришла на программу на место Леси Никитюк в августе прошлого года.