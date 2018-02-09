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Наталья Сенчукова опубликовала редкое фото своего сына

Сегодня, 13:21
Супружеская пара, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, являются одной из самых крепких пар и всегда поражают идиллией в своих отношениях.

Наталья Сенчукова опубликовала редкое фото своего сына
У супругов есть 19-летний сын Василий, который получает образование во МГИКе. Недавно в микроблоге Натальи появилось редкое фото сына, которое восхитило ее подписчиков.

Наталья Сенчукова опубликовала редкое фото своего сына


«Наш сын сейчас отдыхает после сессии в теплых странах. А мы вдвоем сидим и по нему скучаем», - подписала снимок Сенчукова.

Пользователи Сети сравнили молодого человека с моделью со страниц глянцевых изданий и поразились, насколько возмужал наследник певцов.

Наталья Сенчукова опубликовала редкое фото своего сына

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Ключевые слова: Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин

Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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