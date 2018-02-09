Наталья Сенчукова опубликовала редкое фото своего сына

Супружеская пара, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, являются одной из самых крепких пар и всегда поражают идиллией в своих отношениях.
У супругов есть 19-летний сын Василий, который получает образование во МГИКе. Недавно в микроблоге Натальи появилось редкое фото сына, которое восхитило ее подписчиков.
«Наш сын сейчас отдыхает после сессии в теплых странах. А мы вдвоем сидим и по нему скучаем», - подписала снимок Сенчукова.
Пользователи Сети сравнили молодого человека с моделью со страниц глянцевых изданий и поразились, насколько возмужал наследник певцов.
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