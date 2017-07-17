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Джиджи Хадид впервые рассказала о своей серьезной болезни

Сегодня, 02:37
Одна из самых известных моделей мира Джиджи Хадид страдает от тяжелого недуга.

Джиджи Хадид впервые рассказала о своей серьезной болезни
Джиджи Хадид всего 22 года, однако она уже добилась огромного успеха в модельном бизнесе. Разумеется, всегда находились и те, кто недолюбливал звезду и подозревал её в анорексии и даже в употреблении наркотиков. Но, как накануне откровенно призналась сама Хадид, причина её худобы в аутоиммунном заболевании, а именно болезни Хашимото. Этот недуг заключается в хроническом воспалении щитовидной железы и практически не поддается лечению, пагубно влияет на эндокринную систему.

Джиджи Хадид впервые рассказала о своей серьезной болезни


Джиджи Хадид впервые рассказала о своей серьезной болезни


"Для тех, кто так сильно озабочен вопросом, почему мое тело с годами изменилось. Вы, наверное, не знаете, но когда я только начинала карьеру в 17 лет, мне еще не диагностировали болезнь Хашимото. Те, кто тогда называл меня "слишком крупной для модели", просто видели результат воспалительного процесса и отечность вследствие этого. В последние несколько лет мне оказывают хорошую медицинскую помощь, которая помогает мне бороться с симптомами болезни, включая усталость, проблемы с метаболизмом и способностью тела удерживать тепло. Также я приняла участие в медицинском исследовании, которое помогло сбалансировать мою эндокринную систему. Да, стресс и слишком частые разъезды также могут повлиять на внешний вид, но питалась я всегда одинаково. Просто мое тело теперь по-другому реагирует на старые процессы, что хорошо для моего здоровья"

Джиджи Хадид впервые рассказала о своей серьезной болезни


"Вам я могу казаться "слишком худой". Если честно, эта худоба - совсем не то, как я хочу выглядеть, но главное, что сейчас я чувствую себя здоровее, чем раньше. Больше я никогда не буду оправдываться за то, как я выгляжу. И так же должны поступать и все те, чья внешность не вписывается в стандарты других людей. И еще. Не собираюсь никого судить, но наркотики - это не мое. Так что хватит приписывать это мне только потому, что вы не понимаете, почему мое тело изменилось" - заявила Джиджи.

Джиджи Хадид впервые рассказала о своей серьезной болезни


Джиджи Хадид впервые рассказала о своей серьезной болезни

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Ключевые слова: Джиджи Хадид

Количество просмотров: 3 497
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, zimbio.com, hawtcelebs.com

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