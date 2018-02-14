Николай Носков выписался из больницы

«Долгожданные каникулы». Именно такой заголовок характеризует этот пост! Друзья, вы так долго ждали от нас новостей, ежедневно поступали многочисленные письма с вопросами: «Как самочувствие Николая Ивановича?» И вот наконец-то спешим сообщить, что Николай Носков дома, в кругу семьи! Спасибо за ваши молитвы и любовь, а также спасибо за подписи в петиции, присуждение звания «Заслуженный артист» будет рассмотрено на экспертном совете повторно!» – говорится на официальной странице певца.
Носков проходил лечение после перенесенного спинального инсульта, а также ему удалили тромб в шейном отделе.