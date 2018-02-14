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Николай Носков выписался из больницы

Сегодня, 07:54
Около года назад популярный певец Николай Носков был экстренно госпитализирован из-за тромба.

Николай Носков выписался из больницы
Долгое время поклонникам творчества певца приходилось находиться в неведении, так как представители Носкова отказывались комментировать его состояние. И вот лишь недавно они поведали о самочувствии исполнителя.

Николай Носков выписался из больницы


«Долгожданные каникулы». Именно такой заголовок характеризует этот пост! Друзья, вы так долго ждали от нас новостей, ежедневно поступали многочисленные письма с вопросами: «Как самочувствие Николая Ивановича?» И вот наконец-то спешим сообщить, что Николай Носков дома, в кругу семьи! Спасибо за ваши молитвы и любовь, а также спасибо за подписи в петиции, присуждение звания «Заслуженный артист» будет рассмотрено на экспертном совете повторно!» – говорится на официальной странице певца.

Носков проходил лечение после перенесенного спинального инсульта, а также ему удалили тромб в шейном отделе.

Николай Носков выписался из больницы

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Ключевые слова: Николай Носков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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