Многие не пришли на вечеринку Аниты Цой, посчитав ее приглашение спамом

«Мне приходится бывать на разных мероприятиях, большинство из которых абсолютно дежурные, плюс туда приглашают всех подряд, поэтому мне самой уже часто не хочется на них приходить, да и времени совсем нет. Я же своим праздником хотела показать, что только настоящие люди, которые любят и уважают меня как человека, любят и мое творчество, смогли правильно расшифровать приглашение и приехать сюда», - признается Анита.
Певице исполнилось 47 лет, гости вечера еще надолго запомнят организованный ею праздник. Прошел он посреди книгохранилища и был полон сюрпризов.