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Многие не пришли на вечеринку Аниты Цой, посчитав ее приглашение спамом

Сегодня, 15:16
Недавно Анита Цой праздновала день рождения и решила отметить его весьма оригинально.

Многие не пришли на вечеринку Аниты Цой, посчитав ее приглашение спамом
Исполнительница разослала гостям своего вечера странные сообщения в виде "Квест-приглашения". Но многие в итоге посчитали, что это просто спам и даже не пришли на праздник.

Многие не пришли на вечеринку Аниты Цой, посчитав ее приглашение спамом


«Мне приходится бывать на разных мероприятиях, большинство из которых абсолютно дежурные, плюс туда приглашают всех подряд, поэтому мне самой уже часто не хочется на них приходить, да и времени совсем нет. Я же своим праздником хотела показать, что только настоящие люди, которые любят и уважают меня как человека, любят и мое творчество, смогли правильно расшифровать приглашение и приехать сюда», - признается Анита.

Певице исполнилось 47 лет, гости вечера еще надолго запомнят организованный ею праздник. Прошел он посреди книгохранилища и был полон сюрпризов.

Многие не пришли на вечеринку Аниты Цой, посчитав ее приглашение спамом

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Ключевые слова: Анита Цой

Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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