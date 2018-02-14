Многие не пришли на вечеринку Аниты Цой, посчитав ее приглашение спамом

Исполнительница разослала гостям своего вечера странные сообщения в виде "Квест-приглашения". Но многие в итоге посчитали, что это просто спам и даже не пришли на праздник.«Мне приходится бывать на разных мероприятиях, большинство из которых абсолютно дежурные, плюс туда приглашают всех подряд, поэтому мне самой уже часто не хочется на них приходить, да и времени совсем нет. Я же своим праздником хотела показать, что только настоящие люди, которые любят и уважают меня как человека, любят и мое творчество, смогли правильно расшифровать приглашение и приехать сюда», - признается Анита.Певице исполнилось 47 лет, гости вечера еще надолго запомнят организованный ею праздник. Прошел он посреди книгохранилища и был полон сюрпризов.