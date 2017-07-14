Ольга Бузова осталась без части тела

Свежая фотография на личной страничке Ольги Бузовой по-настоящему ужаснула её подписчиков - в кадре звезда запечатлена без левой руки. За считанные часы снимок набрал более 300 тысяч лайков, а главным вопросом в комментариях стал: "Где же рука, что происходит?!".Так и не дождавшись ответа от самой певицы, самые внимательные поклонники увеличили фото и заметили, что рука "пропала" из-за неудачного ракурса, выбранного фотографом - она просто оказалась спрятанной под капюшоном и рукавом.