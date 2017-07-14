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Ольга Бузова осталась без части тела

Сегодня, 20:37
Телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала поклонников снимком без руки.

Ольга Бузова осталась без части тела
Свежая фотография на личной страничке Ольги Бузовой по-настоящему ужаснула её подписчиков - в кадре звезда запечатлена без левой руки. За считанные часы снимок набрал более 300 тысяч лайков, а главным вопросом в комментариях стал: "Где же рука, что происходит?!".

Ольга Бузова осталась без части тела


Так и не дождавшись ответа от самой певицы, самые внимательные поклонники увеличили фото и заметили, что рука "пропала" из-за неудачного ракурса, выбранного фотографом - она просто оказалась спрятанной под капюшоном и рукавом.

Ольга Бузова осталась без части тела


Ольга Бузова осталась без части тела

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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