Ксения Собчак в детстве не могла смириться с постоянным контролем

Недавно Ксения вспомнила о том, что сама в детстве постоянно сбегала от подчиненных своего отца. Ей ужасно не нравилась, что из-за публичности отца приходится страдать ей.«Я хотела жить своей жизнью. Страшно страдала от публичности, от того, что все ко мне обращались как к дочке мэра, от охраны. Мне все это не нравилось. Я постоянно убегала из дома, жила у подружек, меня искали всем городом. Для меня было ужасной травмой, что я не могла быть собой и иметь собственную жизнь. Я была дочкой Собчака и все время ассоциировалась с ним», – поведала Ксения журналистам.Что же интересно скажет сын Собчак и ее супруга Максима Виторгана, Платон, который уже вызывает немалый интерес со стороны общественности.