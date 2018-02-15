Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Райан Рейнольдс приготовил неожиданный сюрприз для Блейк Лайвли

Сегодня, 11:03
Вчера влюбленные праздновали день Святого Валентина, и знаменитые актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс не стали исключением.

Райан Рейнольдс приготовил неожиданный сюрприз для Блейк Лайвли
В своем микроблоге актер разместил фотографию, на которой показал, какой подарок приготовил для любимой супруги. Райан собственноручно испек торт, а в подписи к снимку не обошлось без свойственного ему юмора.

Райан Рейнольдс приготовил неожиданный сюрприз для Блейк Лайвли


"Я испек этот торт для моей жены. Сахарная глазурь на самом деле клей, потому что я не специалист", - сообщил Рейнольдс.

Стоит отметить, что супруги часто подкалывают друг друга в социальной сети, а поклонники только этому и рады.

Райан Рейнольдс приготовил неожиданный сюрприз для Блейк Лайвли

← Постаревший Дмитрий Харатьян стал пра... Бритни Спирс мечтает родить бойфренду... →

Ключевые слова: Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс

Количество просмотров: 1 638
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли хотят родить третьего ребенка
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вновь стали родителями
Блейк Лайвли для приема в Белом доме выбрала "платье-халат"
Самое популярное за неделю
Комментарии

Регина Тодоренко прокомментировала свой роман с Владом Топаловым Некоторое время назад в Сети появилась информация о романе телеведущей Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым.
Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов В последнее время светская львица Пэрис Хилтон радует своих поклонников новыми образами, подражая мировым знаменитостям.
Юлия Зимина публично заявила о наглом обмане Недавно известная актриса Юлия Зимина стала жертвой наглого обмана, о чем поспешила сообщить своим фолловерам.
Госпитализированная Наталия Медведева успокоила своих поклонников В последнее время на личной странице в социальной сети Наталии Медведевой практически не появляются новые снимки.
Майкл Фелпс сообщил о рождении второго ребенка На днях в семье знаменитого пловца Майкла Фелпса случилось радостное событие.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.