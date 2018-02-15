Райан Рейнольдс приготовил неожиданный сюрприз для Блейк Лайвли

В своем микроблоге актер разместил фотографию, на которой показал, какой подарок приготовил для любимой супруги. Райан собственноручно испек торт, а в подписи к снимку не обошлось без свойственного ему юмора."Я испек этот торт для моей жены. Сахарная глазурь на самом деле клей, потому что я не специалист", - сообщил Рейнольдс.Стоит отметить, что супруги часто подкалывают друг друга в социальной сети, а поклонники только этому и рады.