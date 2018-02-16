Стала известна причина смерти Марии Политовой

Девушка ушла из своей квартиры, при этом также пропали лекарства от депресии. Через десять дней тело Марии было обнаружено на даче ее бабушки и дедушки.«По факту смерти Марии Политовой Следственным отделом по городу Щелково Московской области была инициирована процессуальная проверка. В ходе нее были опрошены родственники и друзья погибшей. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам которой установлено, что смерть девушки наступила в результате отравления таблетками, относящимися к группе антидепрессантов», – сообщили в правоохранительных органах Московской области.Также в крови Марии было обнаружено присутствие этилового спирта, соответственно она находилась в состоянии алкогольного опьянения.