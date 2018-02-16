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Стала известна причина смерти Марии Политовой

Сегодня, 08:32
В начале декабря молодой человек бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Марии Политовой обратился в правоохранительные органы, заявив о ее пропаже.

Стала известна причина смерти Марии Политовой
Девушка ушла из своей квартиры, при этом также пропали лекарства от депресии. Через десять дней тело Марии было обнаружено на даче ее бабушки и дедушки.

Стала известна причина смерти Марии Политовой


«По факту смерти Марии Политовой Следственным отделом по городу Щелково Московской области была инициирована процессуальная проверка. В ходе нее были опрошены родственники и друзья погибшей. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам которой установлено, что смерть девушки наступила в результате отравления таблетками, относящимися к группе антидепрессантов», – сообщили в правоохранительных органах Московской области.

Также в крови Марии было обнаружено присутствие этилового спирта, соответственно она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Стала известна причина смерти Марии Политовой

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Ключевые слова: Мария Политова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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