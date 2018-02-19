DJ Smash сообщил о своем самочувствии после жестокого избиения

Недавно мужчина поспешил успокоить своих поклонников и рассказал о том, как себя сейчас чувствует. Теперь же он вынужден питаться лишь супом-пюре и смузи, а все из-за пластины, которую ему установили в результате перелома челюсти.«Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу. Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное - понимать, что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и, надеюсь, ни с кем из нас ничего подобного более не случится. Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой.Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку — чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь на долго в моем блэк листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей, что, уверен, новые треки не за горами! Спасибо вам! Обнимаю и ценю!» — сообщил DJ Smash.Поклонники музыканта пожелали ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его новых выступлений.