Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

DJ Smash сообщил о своем самочувствии после жестокого избиения

Сегодня, 08:43
Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, неделю назад был жестоко избит в пермском баре.

DJ Smash сообщил о своем самочувствии после жестокого избиения
Недавно мужчина поспешил успокоить своих поклонников и рассказал о том, как себя сейчас чувствует. Теперь же он вынужден питаться лишь супом-пюре и смузи, а все из-за пластины, которую ему установили в результате перелома челюсти.

DJ Smash сообщил о своем самочувствии после жестокого избиения


«Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу. Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное - понимать, что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и, надеюсь, ни с кем из нас ничего подобного более не случится. Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой.

DJ Smash сообщил о своем самочувствии после жестокого избиения


Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку — чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь на долго в моем блэк листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей, что, уверен, новые треки не за горами! Спасибо вам! Обнимаю и ценю!» — сообщил DJ Smash.

Поклонники музыканта пожелали ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его новых выступлений.

← Рядом с новым возлюбленным Анастасия ... Шерил Коул и Лиам Пейн не смогли переж... →

Ключевые слова: DJ Smash

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
DJ Smash поделился фотографией из больничной палаты после избиения
Перенесший операцию Алек Болдуин идет на поправку
Робби Уильямс впервые рассказал о своем диагнозе, из-за которого отказался от гастролей
Роман Архипов поведал о том, как чувствует себя после жестокого нападения
Самое популярное за неделю
Комментарии

Полностью обнаженная Алессандра Амбросио поделилась новой фотографией Знаменитая модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио часто радует своих поклонников новыми фотографиями.
Беременная Ольга Рапунцель без стеснения рассказала о своей интимной жизни Недавно участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель, которая находится на последних сроках беременности, откровенно побеседовала с журналистами.
Шерил Коул и Лиам Пейн не смогли пережить возникшие трудности Звездная пара, Лиам Пейн и Шерил Коул, близки к расставанию.
DJ Smash сообщил о своем самочувствии после жестокого избиения Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, неделю назад был жестоко избит в пермском баре.
Рядом с новым возлюбленным Анастасия Волочкова перестала эпатировать общественность Довольно часто известная балерина Анастасия Волочкова подвергалась жесткой критике за свои фотографии в Инстаграм.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.