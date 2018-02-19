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Тимати рассказал о давнем конфликте с Максимом Фадеевым

Сегодня, 09:36
Сейчас на телеканале ТНТ выходит музыкальный проект "Песни", в жюри которого сидят рэпер Тимати и известный продюсер Максим Фадеев.

Тимати рассказал о давнем конфликте с Максимом Фадеевым
Тимати сообщил о том, что 15 лет назад между ним и Фадеевым случился конфликт, когда они друг друга не поняли. Но они смогли прояснить непонятную ситуацию и сейчас находятся в хороших отношениях.

Тимати рассказал о давнем конфликте с Максимом Фадеевым


"Впервые я увидел Максима Фадеева, когда был на "Фабрике звезд". У нас тогда произошла конфликтная беседа. Мы друг друга не поняли. Максим Фадеев мне сказал, что у рэпа и хип-хоп музыки нет будущего в нашей стране, потому что она воспитана на мелодии. Он сказал, что все эти афроамериканские штучки вряд ли сработают. По прошествии 15 лет мы сидим вместе и создаем новый шоу-бизнес. Нам работать комфортно и хорошо. Мы давно достигли взаимопонимания. Мы здесь просто вместе, чтобы поменять в сознании людей восприятие музыки", - поделился рэпер.

С помощью данного проекта Тимати и Максим хотят найти новых звезд, с которыми в дальнейшем заключат контракт.

Тимати рассказал о давнем конфликте с Максимом Фадеевым

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Ключевые слова: Тимати, Максим Фадеев

Количество просмотров: 3 393
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Eva.ru

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