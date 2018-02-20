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Группа "На-На" попросила прощение за хождение по улицам в обнаженном виде

Сегодня, 08:19
Группа "На-На" недавно стала причиной громкого скандала, а все началось после размещения провокационного видео в Сети.

Группа "На-На" попросила прощение за хождение по улицам в обнаженном виде
В кадре певцы ходят в поселке Красный Маяк Красноярского края с обнаженными ягодицами. Таким образом они посмеялись над дорожных знаком, на котором из-за отсутствия некоторых букв появилось слово "соси".

Группа "На-На" попросила прощение за хождение по улицам в обнаженном виде


«Дорогие жители Красноярского края! Мы приносим искренние извинения за неудачную шутку по поводу дорожного указателя. Мы никого не хотели обидеть, но если так получилось, извините. И все-таки службам, контролирующим подобные указатели, мы рекомендовали бы почаще обращать внимание на подобные надписи, которые провоцируют неадекватные шутки. Простите нас, шутка не удалась», – попытались оправдаться музыканты.

Поклонники заступились за солистов группы и посчитали, что ничего плохого в этой шутке нет.

Группа "На-На" попросила прощение за хождение по улицам в обнаженном виде

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Ключевые слова: На-На

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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