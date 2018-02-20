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Ферджи попыталась оправдаться за провальное выступление

Сегодня, 15:56
Популярная певица Ферджи, которая стала известна как участница группы The Black Eyed Peas, была выбрана для исполнения национального гимна на матче всех звезд НБА.

Ферджи попыталась оправдаться за провальное выступление
Певица решила исполнить гимн в своеобразной манере, таким образом лишь испортив его. На Ферджи посыпался шквал критики, но она поспешила объясниться.

Ферджи попыталась оправдаться за провальное выступление


"Я люблю свою страну, и я действительно сделала все насколько могла хорошо. Как артист я люблю рисковать, и мне хотелось, что это выступление было особенным. Мне жаль, что риск не оправдал себя", - ответила Ферджи.

Многие пользователи Сети заметили, что исполнение певицы не было похоже на пение и сравнили ее с мартовским котом.

Ферджи попыталась оправдаться за провальное выступление

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Ключевые слова: Ферджи

Количество просмотров: 1 495
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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