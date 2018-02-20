Ферджи попыталась оправдаться за провальное выступление

Певица решила исполнить гимн в своеобразной манере, таким образом лишь испортив его. На Ферджи посыпался шквал критики, но она поспешила объясниться."Я люблю свою страну, и я действительно сделала все насколько могла хорошо. Как артист я люблю рисковать, и мне хотелось, что это выступление было особенным. Мне жаль, что риск не оправдал себя", - ответила Ферджи.Многие пользователи Сети заметили, что исполнение певицы не было похоже на пение и сравнили ее с мартовским котом.