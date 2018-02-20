Филипп Киркоров высказался в защиту Максима Галкина и его нового шоу

Гарик жестко высказался о новом проекте Максима "Звезды под гипнозом", удивившись тому, кто вообще смотрит это шоу. Филипп Киркоров недавно опубликовал в соцсети пост о новом проекте Галкина, таким образом встав на его защиту.«Не миновала и меня участь всеобщего «гипноза». Находясь под колоссальным впечатлением уже третью программу подряд, Максим Галкин, я экспериментирую над всем, что попадается под руки, даже каменные многотонные сферы мне подчиняются в свободное от работы время, даже в Новом Уренгое! Великая сила Исы Багирова, помноженная на обаяние и харизму ведущего Макса Галкина, дало мне космические силы кружить-вертеть», - написал певец.Напомним, что в телепроекте принимают участие российские звезды шоу-бизнеса, которых вводит в гипноз Иса Багиров.