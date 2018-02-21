Игорь Матвиенко удивил, раскрыв причину кончины Олега Яковлева

Исполнитель ушел из жизни в больнице в результате отека легких, который возник из-за сердечной недостаточности. Истинные причины смерти до сих пор неизвестны, а продюсер Игорь Матвиенко впервые решил раскрыть тайну.«К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь. Основной причиной его раннего ухода является цирроз печени, которая у него уже просто не функционировала. Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали», – поведал Матвиенко.Недавно стало известно о том, что Яковлев тайно женился на своей возлюбленной Александре Куцевол, которая отчаянно ведет борьбу за его наследство.