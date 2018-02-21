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Игорь Матвиенко удивил, раскрыв причину кончины Олега Яковлева

Сегодня, 09:27
Летом прошлого года скончался бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев.

Игорь Матвиенко удивил, раскрыв причину кончины Олега Яковлева
Исполнитель ушел из жизни в больнице в результате отека легких, который возник из-за сердечной недостаточности. Истинные причины смерти до сих пор неизвестны, а продюсер Игорь Матвиенко впервые решил раскрыть тайну.

Игорь Матвиенко удивил, раскрыв причину кончины Олега Яковлева


«К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь. Основной причиной его раннего ухода является цирроз печени, которая у него уже просто не функционировала. Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали», – поведал Матвиенко.

Недавно стало известно о том, что Яковлев тайно женился на своей возлюбленной Александре Куцевол, которая отчаянно ведет борьбу за его наследство.

Игорь Матвиенко удивил, раскрыв причину кончины Олега Яковлева

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Ключевые слова: Олег Яковлев, Игорь Матвиенко

Количество просмотров: 494
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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