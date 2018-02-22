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Рита Дакота недовольна высказываниями Агаты Муцениеце

Сегодня, 08:57
Некоторое время назад Агата Муцениеце побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Рита Дакота недовольна высказываниями Агаты Муцениеце
Актриса пожаловалась на то, что она первой назвала свою дочь Мией, а после этого все известные мамы начали за ней повторять. Такое заявление возмутило Риту Дакоту, которая в октябре прошлого года стала мамой очаровательной дочки Мии.

Рита Дакота недовольна высказываниями Агаты Муцениеце


«Во-первых, никакой «ситуации» нет! И отвечать на колкости я не буду, ибо так поступают все умные и холодные прибалтийские женщины! А я всегда хотела считать себя таковой. Буду верить в адекватность окружающих и журналистов в том числе, ибо у меня из-за вас села батарейка! Это все какой-то детский сад, на который я более не желаю отвлекаться, ибо у меня куча дел! Спасибо всем за понимание! Надеюсь на этом, вопрос исчерпан!» – прокомментировала обвинения Риты Агата.

Напомним, что и Полина Гагарина назвала свою дочку Мией, но имела ли ввиду Агата именно Риту Дакоту и Полину Гагарину неизвестно.

Рита Дакота недовольна высказываниями Агаты Муцениеце

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Ключевые слова: Рита Дакота, Агата Муцениеце

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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