Рита Дакота недовольна высказываниями Агаты Муцениеце

Актриса пожаловалась на то, что она первой назвала свою дочь Мией, а после этого все известные мамы начали за ней повторять. Такое заявление возмутило Риту Дакоту, которая в октябре прошлого года стала мамой очаровательной дочки Мии.«Во-первых, никакой «ситуации» нет! И отвечать на колкости я не буду, ибо так поступают все умные и холодные прибалтийские женщины! А я всегда хотела считать себя таковой. Буду верить в адекватность окружающих и журналистов в том числе, ибо у меня из-за вас села батарейка! Это все какой-то детский сад, на который я более не желаю отвлекаться, ибо у меня куча дел! Спасибо всем за понимание! Надеюсь на этом, вопрос исчерпан!» – прокомментировала обвинения Риты Агата.Напомним, что и Полина Гагарина назвала свою дочку Мией, но имела ли ввиду Агата именно Риту Дакоту и Полину Гагарину неизвестно.