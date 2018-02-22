Полину Гагарину едва не смыло в океан волной

Как-то Дмитрий решил устроить фотосессию Полине на скалистом берегу океана. В итоге набежала волна, которая едва не унесла ее в открытый океан, а намокшая юбка только усугубила ситуацию.«Муж достал свою камеру, я надела модную юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать коронные позы! И тут... Чую что-то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики! Все машут руками, летящая юбка превращается в мокрый, очень тяжелый «якорь», который не дает мне возможности и шагу ступить. Я так закричала от холода. Атлантика накрывает меня почти с головой. Я, как настоящая артистка, держу лицо и прическу поверх воды до последнего. Начинается борьба со стихией. Муж изо всех сил тянет мою руку и пытается вызволить из коварных лап океанской пучины. Я уже почти без сил барахтаюсь, но все же не теряю надежды выбраться!Главное, чего мы боялись, что неожиданно пришедшая огромная волна начнет тащить обратно! А вот это уже все. Но, слава богу, мой муж оказался настоящим суперменом – не зря стоит в планке каждый день… и он спасает меня! В общем, мы искупались в Атлантике в феврале. Круто же, но с другой стороны было жутковато! Как подумаем, что могла бы сложиться совсем другая история. Это была такая единственная волна за весь день, ведь мы потом снимали на этом пляже до самого вечера. Ах да, туристы, хоть и издалека, но успели запечатлеть происшествие!» – поведала артистка фолловерам.Полина часто делится со своими подписчиками яркими фотографиями из отдыха или повседневной жизни, которым они только рады.