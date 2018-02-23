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Рэйчел МакАдамс находится в интересном положении

Сегодня, 13:08
Недавно западные СМИ сообщили о том, что знаменитая актриса Рэйчем МакАдамс ждет появления на свет первого ребенка.

Рэйчел МакАдамс находится в интересном положении
39-летняя Рэйчел родит своему избраннику, 37-летнему Джейми Линден, первенца. О новом романе актрисы стало известно два года назад, но пара до сих пор официально не сообщает о своих отношениях.

Рэйчел МакАдамс находится в интересном положении


«Часть меня очень хочет детей, но все будет зависеть от того, найду ли я человека, с которым захочу стать матерью», — в давнем интервью признавалась знаменитость.

Видимо новый избранник звезды смог завоевать сердце Рэйчел, и она все таки поняла, что готова к рождению ребенка.

Рэйчел МакАдамс находится в интересном положении

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Ключевые слова: Рэйчел МакАдамс

Количество просмотров: 4 173
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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