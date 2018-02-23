Рэйчел МакАдамс находится в интересном положении

39-летняя Рэйчел родит своему избраннику, 37-летнему Джейми Линден, первенца. О новом романе актрисы стало известно два года назад, но пара до сих пор официально не сообщает о своих отношениях.«Часть меня очень хочет детей, но все будет зависеть от того, найду ли я человека, с которым захочу стать матерью», — в давнем интервью признавалась знаменитость.Видимо новый избранник звезды смог завоевать сердце Рэйчел, и она все таки поняла, что готова к рождению ребенка.