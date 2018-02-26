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Татьяна Ларина заинтриговала изменившейся фигурой

Сегодня, 08:39
Несколько дней назад Татьяна Ларина праздновала день рождения и собрала друзей в ресторане.

Татьяна Ларина заинтриговала изменившейся фигурой
На торжество Татьяна надела облегающее платье в пол, но наряд звезды вызвал многочисленные разговоры. Платье подчеркнуло округлившийся живот Лариной, и фанаты начали поздравлять звезду с интересным положением.

Татьяна Ларина заинтриговала изменившейся фигурой


«Она что беременна? Вот это радость», «Животик заметен, но может просто поправилась», «Отлично выглядит, впрочем, как и всегда», - пишут в комментариях фолловеры.

Пока что Татьяна никак не прокомментировала данную информацию, но она не раз признавалась, что мечтает стать мамой во второй раз.

Татьяна Ларина заинтриговала изменившейся фигурой

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Ключевые слова: Татьяна Ларина

Количество просмотров: 741
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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