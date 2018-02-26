Татьяна Ларина заинтриговала изменившейся фигурой

На торжество Татьяна надела облегающее платье в пол, но наряд звезды вызвал многочисленные разговоры. Платье подчеркнуло округлившийся живот Лариной, и фанаты начали поздравлять звезду с интересным положением.«Она что беременна? Вот это радость», «Животик заметен, но может просто поправилась», «Отлично выглядит, впрочем, как и всегда», - пишут в комментариях фолловеры.Пока что Татьяна никак не прокомментировала данную информацию, но она не раз признавалась, что мечтает стать мамой во второй раз.