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Любовница Юэна Макгрегора не выдержала пристального внимания к себе

Сегодня, 11:11
В начале этого года стало известно о разводе знаменитого актера Юэна Макгрегора со своей женой Ив Мавракис спустя 22 года брака.

Любовница Юэна Макгрегора не выдержала пристального внимания к себе
Причиной расставания стало увлечение актера 32-летней Мэри Элизабет Уинстед, влюбленные познакомились на съемках сериала "Фарго". Мэри все начали обвинять в том, что она стала причиной распада семьи, да и друзья Юэна встали на сторону его супруги.

Любовница Юэна Макгрегора не выдержала пристального внимания к себе


В итоге Мэри не выдержала столь повышенного внимания к собственной персоне и бросила актера. Пока что Макгрэгор никак не отреагировал на данную информацию и отказывается от комментариев.

Любовница Юэна Макгрегора не выдержала пристального внимания к себе

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Ключевые слова: Юэн МакГрегор

Количество просмотров: 1 196
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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