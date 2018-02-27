Любовница Юэна Макгрегора не выдержала пристального внимания к себе

В начале этого года стало известно о разводе знаменитого актера Юэна Макгрегора со своей женой Ив Мавракис спустя 22 года брака.

Причиной расставания стало увлечение актера 32-летней Мэри Элизабет Уинстед, влюбленные познакомились на съемках сериала "Фарго". Мэри все начали обвинять в том, что она стала причиной распада семьи, да и друзья Юэна встали на сторону его супруги.В итоге Мэри не выдержала столь повышенного внимания к собственной персоне и бросила актера. Пока что Макгрэгор никак не отреагировал на данную информацию и отказывается от комментариев.