В итоге Мэри не выдержала столь повышенного внимания к собственной персоне и бросила актера. Пока что Макгрэгор никак не отреагировал на данную информацию и отказывается от комментариев.
Любовница Юэна Макгрегора не выдержала пристального внимания к себе
Сегодня, 11:11
В начале этого года стало известно о разводе знаменитого актера Юэна Макгрегора со своей женой Ив Мавракис спустя 22 года брака.
Причиной расставания стало увлечение актера 32-летней Мэри Элизабет Уинстед, влюбленные познакомились на съемках сериала "Фарго". Мэри все начали обвинять в том, что она стала причиной распада семьи, да и друзья Юэна встали на сторону его супруги.
В итоге Мэри не выдержала столь повышенного внимания к собственной персоне и бросила актера. Пока что Макгрэгор никак не отреагировал на данную информацию и отказывается от комментариев.
В итоге Мэри не выдержала столь повышенного внимания к собственной персоне и бросила актера. Пока что Макгрэгор никак не отреагировал на данную информацию и отказывается от комментариев.
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Ключевые слова: Юэн МакГрегор
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Количество просмотров: 1 196
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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