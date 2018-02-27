На свежем снимке балерина запечатлена в собственной спальне - Анастасия расположилась на роскошной постели, укрывшись необыкновенным малиновым одеялом. Но особо внимательные поклонники разглядели, что над кроватью звезды висят пушистые розовые наручники - в комментариях к фото они единогласно отнесли их к вещи из секс-шопа. "Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро" - подписала кадр Волочкова.
Анастасия Волочкова показала снимок спальни, на котором заметили странную деталь
Вчера, 16:44
Эпатажная звезда Анастасия Волочкова вновь приковала к себе внимание новым фото.
Чего только ни видели подписчики Анастасии Волочковой на десятках фотографий, которые постоянно появляются на её личной страничке. Однако такую любопытную "деталь" они заметили впервые.
На свежем снимке балерина запечатлена в собственной спальне - Анастасия расположилась на роскошной постели, укрывшись необыкновенным малиновым одеялом. Но особо внимательные поклонники разглядели, что над кроватью звезды висят пушистые розовые наручники - в комментариях к фото они единогласно отнесли их к вещи из секс-шопа. "Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро" - подписала кадр Волочкова.
На свежем снимке балерина запечатлена в собственной спальне - Анастасия расположилась на роскошной постели, укрывшись необыкновенным малиновым одеялом. Но особо внимательные поклонники разглядели, что над кроватью звезды висят пушистые розовые наручники - в комментариях к фото они единогласно отнесли их к вещи из секс-шопа. "Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро" - подписала кадр Волочкова.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
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Количество просмотров: 9 334
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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