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Анастасия Волочкова показала снимок спальни, на котором заметили странную деталь

Вчера, 16:44
Эпатажная звезда Анастасия Волочкова вновь приковала к себе внимание новым фото.

Анастасия Волочкова показала снимок спальни, на котором заметили странную деталь
Чего только ни видели подписчики Анастасии Волочковой на десятках фотографий, которые постоянно появляются на её личной страничке. Однако такую любопытную "деталь" они заметили впервые.

Анастасия Волочкова показала снимок спальни, на котором заметили странную деталь


На свежем снимке балерина запечатлена в собственной спальне - Анастасия расположилась на роскошной постели, укрывшись необыкновенным малиновым одеялом. Но особо внимательные поклонники разглядели, что над кроватью звезды висят пушистые розовые наручники - в комментариях к фото они единогласно отнесли их к вещи из секс-шопа. "Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро" - подписала кадр Волочкова.

Анастасия Волочкова показала снимок спальни, на котором заметили странную деталь


Анастасия Волочкова показала снимок спальни, на котором заметили странную деталь

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 9 334
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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