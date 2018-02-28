Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню

Сегодня, 09:29
На прошлой неделе популярный певец Григорий Лепс презентовал новую песню «За…шие рожи», которая была неоднозначно воспринята общественностью.

Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню
А все дело в том, что в композиции используется нецензурная лексика, за что Григорий и был раскритикован. Юрий Лоза считает, что такое поведение недопустимо для артиста.

Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню


«Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем. Послушайте рассказ Жванецкого «Подрывник». Там, по сути, нет мата - одни намеки. Вот это величайшее искусство. А когда артист матерится, он уподобляется тому самому помоечному бомжу. Пусть Лепс еще свою новую песню споет ребенку в качестве колыбельной. А потом этот малыш пошлет его куда подальше. И он не имеет права сказать ему: «Где ты этого понабрался?!» - поскольку сам использует мат», - поведал Юрий.

Поклонники начали оставлять в Сети возмущенные комментарии, заявив, что разочарованы в Григории.

Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню

← Армен Джигарханян намерен взыскать у ... Ирина Безрукова откровенно поведала о... →

Ключевые слова: Григорий Лепс, Юрий Лоза

Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Григорий Лепс привел в ужас фанатов своим внешним видом
Эмин и Григорий Лепс решили начать собственный бизнес
Юрий Лоза считает, что уход Андрея Малахова из "Пусть говорят" не повлияет на рейтинги
Григорий Лепс старается убедить жену родить пятого ребенка
Самое популярное за неделю

Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга Летом прошлого года у звезд телепроекта "Дом-2" Таты и Валерия Блюменкранцев родилась очаровательная дочка Беатриса.
Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына 14 марта 2015 года скончался сын известных актеров Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрей.
Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню На прошлой неделе популярный певец Григорий Лепс презентовал новую песню «За…шие рожи», которая была неоднозначно воспринята общественностью.
Армен Джигарханян намерен взыскать у Виталины Цымбалюк-Романовской 15 миллионов Длительное время продолжается конфликт между бывшими супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Альбина Джанабаева опубликовала снимок подросшего сына от Валерия Меладзе Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева старается не распространяться о своей личной жизни.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.