Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню

А все дело в том, что в композиции используется нецензурная лексика, за что Григорий и был раскритикован. Юрий Лоза считает, что такое поведение недопустимо для артиста.«Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем. Послушайте рассказ Жванецкого «Подрывник». Там, по сути, нет мата - одни намеки. Вот это величайшее искусство. А когда артист матерится, он уподобляется тому самому помоечному бомжу. Пусть Лепс еще свою новую песню споет ребенку в качестве колыбельной. А потом этот малыш пошлет его куда подальше. И он не имеет права сказать ему: «Где ты этого понабрался?!» - поскольку сам использует мат», - поведал Юрий.Поклонники начали оставлять в Сети возмущенные комментарии, заявив, что разочарованы в Григории.